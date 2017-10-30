إعادة تقسيم 15 فدانا مخصصة لإنشاء مجمع مدارس في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال الطيري حسن عبده، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الأقصر، إن محمد بدر، محافظ الأقصر وافق على إعادة تقسيم المساحة المخصصة لإنشاء مجمع للمدارس بمختلف المراحل التعليمية بقرية الراوفعة.

وأشار الطيري، إلى أن هناك قرار كان قد صدر من جانب الجهات المختصة يحمل رقم 737 لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 15 فدانًا، و8 قراريط لإنشاء عدد من المدارس.

وأضاف أنه تقدم بطلب لمحافظ الأقصر تضمن تعديل القرار ليتم تخصيص مساحة 9 أفدنة، و400 ألف متر فقط، لإقامة مجمع المدراس تضم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة يابانية، ومدرسة تجريبية لغات، ومدرسة فندقية، ومدرسة ثانوي صناعي، نظام خمس سنوات وتخصيص مساحة 10500 متر لإقامة مركز شباب بالروافعة الشرقية، وتخصيص مساحة 1050 متر لإنشاء وحدة صحية للروافعة الشرقية، على أن يصدر قرار بذلك من الشئون القانونية للجهات المختصة.