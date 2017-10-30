أخبار عاجلة

الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء 9 جثث في شقته -
«الرقابة الإدارية» تطارد فساد المؤسسات بحملات مكثفة في المحافظات (صور) -
القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا -
ناشطات "فيمن" يتظاهرن احتجاجا على تكريم المخرج بولانسكي في باريس -
حصاد توك شو| هشام سليم يكشف وصية والده بالأهلي.. وشيكابالا يحير جمهور المنتخب -
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إعادة تقسيم 15 فدانا مخصصة لإنشاء مجمع مدارس في الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة تقسيم 15 فدانا مخصصة لإنشاء مجمع مدارس في الأقصر

12:34 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إعادة تقسيم 15 فدانا مخصصة لإنشاء مجمع مدارس في الأقصر

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال الطيري حسن عبده، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الأقصر، إن محمد بدر، محافظ الأقصر وافق على إعادة تقسيم المساحة المخصصة لإنشاء مجمع للمدارس بمختلف المراحل التعليمية بقرية الراوفعة.

وأشار الطيري، إلى أن هناك قرار كان قد صدر من جانب الجهات المختصة يحمل رقم 737 لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 15 فدانًا، و8 قراريط لإنشاء عدد من المدارس.

وأضاف أنه تقدم بطلب لمحافظ الأقصر تضمن تعديل القرار ليتم تخصيص مساحة 9 أفدنة، و400 ألف متر فقط، لإقامة مجمع المدراس تضم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة يابانية، ومدرسة تجريبية لغات، ومدرسة فندقية، ومدرسة ثانوي صناعي، نظام خمس سنوات وتخصيص مساحة 10500 متر لإقامة مركز شباب بالروافعة الشرقية، وتخصيص مساحة 1050 متر لإنشاء وحدة صحية للروافعة الشرقية، على أن يصدر قرار بذلك من الشئون القانونية للجهات المختصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اجتماع لمتابعة تطوير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر (صور)

    أخبار

  • ​الأقصر تستضيف الحفل الختامي لمعرض الدولي للعلوم (صور)

    أخبار

  • نيابة الزقازيق تُحقق في اتهام برلماني بالاعتداء على موظف عام

    أخبار

  • بالصور.. الرئيس التنفيذي للبنك الدولي يزور الأقصر

    أخبار

إعلان

871593f12f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)