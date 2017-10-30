مصرع شاب وطفل في حادثي سير منفصلين بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي شاب وطفل مصرعهما في حادثي سير منفصلين، اليوم الاثنين، بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارين من شرطة النجدة بمصرع كلًا من "أحمد سامي ناصر" 19 عامًا، طالب، ومقيم في القاهرة، و"أنس مالك سيد درويش" 6 سنوات، مقيم بقرية زيد، بمركز أبشواي.

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالفيوم، عن أن الشاب الأول توفى نتيجة انقلاب سيارته الملاكي رقم "ري 4829 " أثناء سيره على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام قرية كحك، في حين أن الطفل الثاني لقي مصرعه تحت عجلات السيارة 1784 نقل فيوم، أثناء رجوع قائدها "محمد. ج. ح" 20 عامًا، للخلف بالقرب من منزله.

ونقلت جثتي المتوفيين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة أبشواي التي تتولى التحقيق.