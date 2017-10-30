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لـ"تزويغهم من العمل".. مجازاة 28 من العاملين بإدارة "ههيا" التعليمية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

لـ"تزويغهم من العمل".. مجازاة 28 من العاملين بإدارة "ههيا" التعليمية بالشرقية

12:29 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مجازاة 28 من العاملين بإدارة "ههيا" التعليمية، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على إدارة ههيا التعليمية، وتبين عدم تواجد 28 من العاملين بالمركز أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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