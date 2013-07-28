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الحلقة (18) من "سوق حريم": الدكتور هاني يعد سعاد بمفاجأة لها بمجرد خروجه من المستشفى

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الحلقة (18) من "سوق حريم": الدكتور هاني يعد سعاد بمفاجأة لها بمجرد خروجه من المستشفى الحلقة (18) من "سوق حريم": الدكتور هاني يعد سعاد بمفاجأة لها بمجرد خروجه من المستشفى

كتب : الوطن منذ 52 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "سوق حريم": تأخد سعاد التي تجسد شخصيتها سعاد علي، بنات الدكتور هاني، الذي تعجب، وتذهب بهم لمنزلهن، في محاولة منها التقرب من أبيهم.

تتصل سعاد بصديقاتها، وتعرفهن بالأحداث، فيرفضن تصرفاتها، وتواجدها في منزل شخص لا تعرفه، وتستمر سعاد في التقرب من الدكتور هاني، من خلال إعداد الطعام له ورعايته بالمستشفي.

يعد الدكتور هاني، بإعداد مفاجأة سارة لها، بعد خروجه من المستشفى، فتظن سعاد أنه سيطلبها للزواج.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حسين أبل، وتأليف والكاتب أيمن الحبيل.

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