تنظيم الأسرة: توفير وسائل منع الحمل مجانا في 3 آلاف قرية (فيديو)

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قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إنه في حال رغبة الأم في الحصول على ألبان صناعية لطفلها تتوجه إلى الوحدات الصحية، وتجري اختبارا للرضاعة الطبيعية.

وأضافت عبد المجيد، خلال حوارها مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح"، على قناة "Extra News"، اليوم الإثنين، أن لبن الأم أصح وأكثر إفادة للطفل من اللبن الصناعي، لأن الأخير يتم اللجوء له في حالة عدم مقدرة الأم على الرضاعة أو إصابتها بمرض مزمن أو خطير مثل السرطان.

ونفت ما تردد عن نقص المخزون الاستراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن الوزارة لديها ما يكفيها، لدرجة أنهم يفتخرون بأنه في أثناء أزمة تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، نوفمبر الماضي، كان قطاع السكان وتنظيم الأسرة المنفذ الوحيد المتوفر به كافة أنواع وسائل تنظيم الأسرة بما فيها الحبوب، قائلة: "كنا نعطي من 300 لـ400 ألف شريط للصيدليات بنفس أسعار وزارة الصحة، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي لمدة عام".

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وفيما يخص أسعار وسائل تنظيم الأسرة، أكدت أن شريط الحبوب يبلغ سعره 65 قرشا، والواقي الذكري 10 قروش، واللولب بجنيهين، وكذلك الحقنة الشهرية بجنيهين، أما الكبسولة تحت الجلد بـ5 جنيهات، موضحة أن هذه الكبسولة ثمنها 1500 جنيه، لكن الوزارة تدعمها كي تصل للسيدات بسهولة، إذ أن مفعولها يصل لـ3 سنوات، لذلك عليها إقبال شديد.

وتابعت أن هذا الدعم في الأسعار، يأتي بالإضافة لوجود 3 آلاف قرية لا تدفع أي أموال مقابل هذه الوسائل، وكذلك الحملات المختلفة، لافتة إلى أن الوحدات الصحية التابعة للوزارة تتميز عن الصيدليات بـ"خدمة المشورة"، وخدمة متابعة الضغط والسكر والوزن، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، أي أن الوحدات الصحية تقدم خدمات متكاملة سواء خدمة التطعيمات أو خدمة تنظيم الأسرة، ورعاية الحامل وكذلك رعاية الأطفال ما قبل سن 5 سنوات.



