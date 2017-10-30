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سفير اليابان: نعول على الحركة التجارية لإعادة السياحة إلى مصر

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سفير اليابان: نعول على الحركة التجارية لإعادة السياحة إلى مصر سفير اليابان: نعول على الحركة التجارية لإعادة السياحة إلى مصر

التحرير

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قال تاكيهيرو كاجانا سفير دولة اليابان بمصر، إن القاهرة سوف تستقبل قريبًا أول رحلة طيران مباشرة من اليابان، بعد توقف دام لنحو 4 سنوات، وانخفضت الأعداد الوافدة لمصر من طوكيو بشكل كبير بسبب الأحداث التي شهدتها .

وأضاف السفير "نعول على الرحلات التجارية المشتركة بين البلدين والتي سوف تدعم فيما بعد حركة السياحة وتشجع اليابانيين على العودة لمصر، علاوة على أن مشاركة اليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير هي رسالة للحضارة والسلام تتشارك فيها البلدان".

جاء ذلك خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، حول المتحف المصري الكبير، بحضور خالد العناني وزير الآثار وكمال الدالي محافظ الجيزة، وعادلة رجب نائب وزير السياحة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وعدد من خبراء السياحة والآثار في مصر واليابان.

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وقالت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة، إن المتحف المصري الجديد هو مشروع كبير يعكس 150 عاما من التعاون مع الشعب الياباني، ويعتبر إنجازًا تم تحقيقه في هذه السنوات وسوف يفتتح في العام المقبل لعرض الكنوز التي يحتويها للعالم كله، داعية الشعب الياباني لزيارة مصر والتمتع بالآثار والحضارة العريقة.

وأكد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن المحافظة تشارك في مشروع المتحف المصري الكبير بتمهيد وتأهيل 3 طرق رئيسية أهمها الطريق الدائري من المعادي وصولا للمنصورية وهو الطريق الذي سيتم البدء بالعمل به، على أن يتم الانتهاء من الجزء الأول للمتحف في النصف الثاني من عام 2018، مشيرا إلى أن المحافظة تعاقدت مع كبرى المكاتب الاستشارية لتطوير محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

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التحرير

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