يحتاج إلى 15 سنة.. ننشر مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي على محافظات مصر

التحرير

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قانون التأمين الصحي الشامل، واحد من مشروعات القوانين التي لا تزال في طور الإعداد والمناقشة، من قبل الحكومة ومجلس النواب، ورغم العمل على إعداده منذ فترة طويلة فإن المناقشات لم تنته بعد لواحد من أهم القوانين التي ينتظرها المواطنون، وتستعرض «التحرير»، في هذا التقرير مراحل تطبيق القانون وفقا للمشروع الذي أعدته الحكومة.

تضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا، 6 مراحل لتطبيقه في جميع محافظات الجمهورية، على أن تستغرق كل مرحلة قرابة العامين بإجمالي 15 عاما هي المدة التي يحتاج إليها القانون للتطبيق في جميع أنحاء الجمهورية.

اللافت أن بداية تطبيق القانون لن تكون بمحافظات القاهرة الكبرى أو الإسكندرية بل ستكون بالمحافظات الحدودية في شرق مصر في سيناء وإقليم القناة، وستكون القاهرة في المرحلة الأخيرة.

وتبدأ المرحلة الأولى من القانون خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 في 5 محافظات هي الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

أما المرحلة الثانية من القانون فستكون بين 2021 و2023 وتشمل محافظات مرسى مطروح وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.

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والمرحلة الثالثة ستكون بين عامي 2024 و2026 وتشمل محافظات البحيرة والإسكندرية وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ.

وتشمل المرحلة الرابعة محافظات أسيوط والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم، في الفترة بين 2027 و2028.

بينما المرحلة الخامسة ستكون في محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، في الفترة بين 2029 و2030.

والمرحلة السادسة والأخيرة ستشمل إقليم القاهرة الكبرى في الفترة بين 2031 و2032، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.