«لمبات الجاز» و«الطرنشات» و«الطلمبات الحبشية» تثير الجدل تحت القبة

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طالب النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لرفع مستوى معيشة آلاف الأسر الذين ما زلوا يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون في حياتهم المعيشية على لمبات الجاز كوسيلة أساسية لإضاءة منازلهم.

وأوضح والي، اليوم الإثنين، في طلب إحاطة موجه لحكومة شريف إسماعيل، أن ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول وجود آلاف الأسر التى تعيش على لمبات الجاز، يعني أنه لا يوجد بمنازلهم أية أجهزة كهربائية منزلية بكل أنواعها، وبعيدون كل البعد عن الوسائل الترفيهية المنزلية، وأولادهم يعتمدون في المذاكرة على اللمبات الجاز ووسائل بديلة أخرى في الإضاءة بالريف، بعيدا عن الشبكة العامة للكهرباء والطاقة الشمسية، متسائلا: هل هذا يعقل ونحن نعيش عصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة؟!

وأضاف والي، أن هؤلاء الأسر من الواضح وفقا لتعداد جهاز الإحصاء أنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على الخدمات، كما أنهم يحصلون على مياه شرب غير صحية وغير آمنة من خلال «الطلمبات الحبشية»، إلى جانب أنه لا يوجد عندهم شبكات صرف صحي ويعتمدون على «الطرنشات» والصرف عبر أراض فضاء للتخلص من الصرف، وهي وسائل تؤدي لانتشار الأمراض وتدل على أن هذه الأسر تعيش فعلا تحت خط الفقر حسبما ورد بتعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «تعداد مصر 2017».

وطالب بتكثيف جهود العمل في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين المصريين، لما لذلك من مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وانتظام الخدمات المقدمة إليه وضمان جودتها وتحسينها بشكل مُستدام.

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كما طالب الحكومة بوضع خطة زمنية عاجلة لسرعة تنفيذ ما ورد بتقرير تعداد مصر من قبل جهاز الإحصاء تجاه ملايين الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ورفع مستوى معيشتهم في كل الخدمات والبنية التحتية.

يذكر أن "تعداد مصر 2017"، الذى أعلن نهاية الشهر الماضى، كشف عن وجود 23 ألفا و589 مواطنا، بما يعادل 6508 أسر، يعتمدون على "اللمبات الجاز" كوسيلة إضاءة أساسية لإنارة منازلهم، بالإضافة إلى 11 ألف مواطن آخرين، يعتمدون على وسائل أخرى فى الإضاءة بعيدا عن الشبكة العامة للكهرباء والطاقة الشمسية والمولد الكهربائي وحتى لمبات الجاز.