تعرف على أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم.. (إنفوجراف)

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شهدت أسعار الخضار اليوم تباينًا ملحوظًا لتسجل ارتفاعا في بعض الأصناف وتراجعا في أصناف أخرى، وذلك مقارنة بأسعار بالأيام القليلة الماضية.

وجاءت الأسعار بسوق الجملة والتجزئة اليوم على النحو التالى:

بينما جاءت مؤشرات الارتفاع اليوم بأسواق التجزئة بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الجملة، لتسجل الخضراوات أعلى مستوياتها مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذى طرح عددا من المخاوف من استمرار معدلات الارتفاع بين التجار، وهو ما قد يتسبب فى حالة ركود بأسواق التجزئة.

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جمال عادل، عضو شعبة الخضار والفاكهة، أكد أن معدلات الشراء قد انخفضت بشكل ملحوظ، رغم أن الأسعار طبيعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معتبرًا أن الأزمة تكمن فى زيادة حجم المعروض من الخضار بالأسواق، وهو ما تسبب فى زيادة نسبة الفاقد من السلع، لافتًا إلى أن هناك أنواعا أساسية لا يقل الطلب عليها، رغم زيادة أسعارها ويأتى فى مقدمتها الطماطم.

أما عن السلع الأكثر رواجًا بالأسواق صباح اليوم، والتى لم يتأثر الطلب عليها بارتفاع أسعارها فجاءت على النحو التالى.

وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الفاقد، حيث تنتج مصر حوالى 14 مليون طن خضراوات سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 - 2015، وتفقد منها حوالي 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط أيضًا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى خلال الفترة.