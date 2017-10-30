مسئول في كل وزارة لاختيار القطاعات التي ستنتقل للعاصمة الجديدة.. والأولوية للشباب

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إنه تم انتداب مسئول من كل وزارة لتحديد القطاعات والإدارات المقرر انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لمصراوي: "مش كل القطاعات هتنتقل"، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للشباب.

وكان أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أنه سيتم الانتهاء من نقل 34 وزارة، ومقر مجلس النواب، وحي رئاسة الجمهورية، إلى العاصمة الجديدة 30 يونيو 2019.

وأضاف خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال، أن الشركة تجري مناقشات مع وزارة التخطيط في الوقت الحالي لتحديد الوزارات التي ستتنتقل للعاصمة الجديدة، والتي سيتم اختيارها وفق مجموعة من المعايير، لتشمل الوزارات الحديثة والتي تضم عدد أكبر من الموظفين صغار السن.

وأشار إلى أن الشركة ستتحمل تكلفة انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة وليس الحكومة، وذلك عن طريق نقل الأصول القديمة للوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة مقابل حصولها على المباني الجديدة، وذلك بالقيمة الدفترية، على أن يتم تقيمها بعد ذلك بالقيمة السوقية. ​