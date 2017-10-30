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تفكيك 8 قنابل هيكلية عُثر عليها بجوار طريق "المحور - الأبعادية" بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

تفكيك 8 قنابل هيكلية عُثر عليها بجوار طريق "المحور - الأبعادية" بالبحيرة

12:19 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

فكك فريق من خبراء المفرقعات بالبحيرة، اليوم الاثنين، 8 قنابل هيكلية، إثر بلاغ من الأهالي بالعثور على أجسام غريبة، في أرض زراعية بجوار طريق "المحور - الأبعادية" بمركز دمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية، وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتم فرض طوقًا أمنيًا، وتبين وجود جوال بداخله 8 علب من المبيد حشري، كل منها موصل بسلك وبطارية هاتف محمول ملفوفة ومثبتة، و3 برطمان بلاستيك، و2 زجاجة بداخلها مادة سائلة، جار تحديدها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية.

تم التعامل مع الأجسام عقب اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وتبين عدم احتوائها على أية مواد متفجرة، وتم تفتيش المنطقة المحيطة وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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