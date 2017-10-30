ميناء شرق بورسعيد يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، العمل بشكل طبيعي، ووصل إجمالي الحركة إلى 10 سفن.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.