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ميناء شرق بورسعيد يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

ميناء شرق بورسعيد يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

12:18 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ميناء شرق بورسعيد يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، العمل بشكل طبيعي، ووصل إجمالي الحركة إلى 10 سفن.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

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