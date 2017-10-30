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سنة مع إيقاف التنفيذ لمحامٍ متهم بالتزوير في الشرقية

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مصراوي Masrawy

سنة مع إيقاف التنفيذ لمحامٍ متهم بالتزوير في الشرقية

12:07 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

سنة مع إيقاف التنفيذ لمحامٍ متهم بالتزوير في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، محام، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1220 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بالتزوير في محضر رسمي.

وتبين من أوراق القضية، اشتراك المتهم "س. ج" محامي، مع ملازم أول "م. ف" ضابط شرطة بمركز صان الحجر، بالتزوير في محضر شرطة رسمي، حيث تبين أن المحامي أثبت في المحضر وقائع على خلاف الحقيقة، وتم كشف الواقعة من قبل النيابة العامة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

 

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