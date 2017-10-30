اجتماع لمتابعة تطوير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الاقصر، اجتماعًا موسعًا مع اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أحمد عبدالفتاح مدير عام التخطيط الاستراتيجي، والمهندس محمد شحاتة مدير عام متابعة مشروعات الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي لمناقشة سبل تنفيذ مشروع دعم اتخاذ القرار وتوجيه استثمارات منظومة الصرف الصحي.

وناقش الاجتماع دراسات سبل تنفيذ المشروع وأهم المعوقات التي ستواجهه، ودراسة الجدوى، وتكاليف تنفيذه، الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة وأداء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة كافة المشكلات بها.