"لميس "تطلب الخلع:"جوزي عقيم.. ولما طلبت أخلف ضربني "

كتبت - فاطمة عادل:

"مستحيل أستمر في الحياة مع زوجي، خدعني بكلامه.. ولما طلبت أخلف ضربني وسبني في الشارع".. بهذه الكلمات بررت "لميس أ." (28 سنة) لمحكمة الأسرة بزنانيري طلبها الخلع من زوجها "مصطفى ح." (36 سنة، ويعمل في الشرطة)، قبل أن تستدرك قائلة: "قبل إتمام عقد القران، أخبرني بأنه يعاني مشكلة في الصحة الإنجابية، ومضاني على ورقة بالعلم".

"خدعني بكلمات معسولة وشكله الجذاب، وأوهمني بالحياة الجميلة"، قالتها "لميس" لـ"مصراوي" قبل أن تبدأ في روي حكايتها: "عندما تقدم مصطفى لخطبتي قال لوالدي إنه سبق له الزواج، وطلق بسبب بعض المشاكل... خدعنا ولم يتحدث عن سبب مشاكله، وتمت الخطوبة التي لم تستمر سوى 4 أشهر، وكنت أمامه كالطفل الصغير الذي يفرح بأي لعبة جديدة".

تابعت: جاء موعد الزفاف وكتب الكتاب، وقبل أن يأتي المأذون طلب منى أن نجلس سويا على انفراد، جلست معه وقال لي إنه يعاني من مشكلة في الصحة الإنجابية، وطلب منى أن أقوم بالإمضاء على ورقة أنني على علم بذلك، ولكن الذي رواه لي كان نصف الحقيقة فقط، وهذا ما فهمته بعد ذلك، فهو يعاني من نقص شديد بالحيوانات المنوية "جوزي مبيخلفش" وتزوجنا وكانت والدته تقيم معنا.

تكمل الزوجة التي رفعت دعوى خلع حملت رقم 1700لسنة 2017: حماتي كانت تسبني إذا طلبت الذهاب إلى عائلتي، وتعرفت شيئًا فشيئًا على عيوبه المخفية وراء شكله الجميل، فعندما كان يأتي وقت المعاشرة الجنسية لم تكن تكتمل أصلا، لأنه يعاني من عجز جنسي، ويختمها بضربي وسبى كأنني السبب فيما هو فيه.

"لم أتحمل الحياة معه، وهربت إلى منزل والدى"، قالتا الزوجة مضيفة: رد زوجي على ذلك بتحرير محضر سرقة كيدي لي أنا وأخي بمبلغ 10 آلاف جنيه لإرغامي على الرجوع له، ولكن التحريات أثبتت كذبه وتم حفظ البلاغ".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: أنا عشت مع إنسان كذاب وندمت على حياتي معه، ولم أندم على أنني سأخرج من حياته، ويوم أن يتم الخلع سيكون كأنني ولدت من جديد .​