اجتماع عسكري "ليبي – ليبي" في القاهرة لتوحيد القوات المسلحة

كتب – محمد مكاوي:

يعقد ضباط عسكريون ليبيون، اجتماعا في القاهرة، اليوم الاثنين، لبحث مسألة توحيد الجيش الليبي الذي يعاني من انقسامات بعد سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري في تصريح مقتضب "ينعقد الآن في القاهرة اجتماع مغلق (ليبي - ليبي) لضباط القوات المسلحة العربية الليبية من كل ربوع الوطن للتشاور حول توحيد القوات المسلحة".

وكان المسماري صرح أمس الأحد بأن "قيادات عسكرية بمختلف المناطق الليبية ستستكمل في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحث آليات توحيد الجيش الليبي، بما فيها الجوانب المادية والإدارية".

وأرسل مكتب الناطق العسكري للصحفيين صورًا للاجتماع الذي عقد أمس وأظهر ضباطا بالملابس المدنية.

وأضاف المسماري، أن هذا الاجتماع، الذي تحضره قيادات من المناطق الشرقية والجنوبية ومصراتة، سيترتب عليه إعداد هيكل تنظمي موحد لجميع المنضمين إلى المؤسسة العسكرية.

وكانت القوات المسلحة المصرية كشفت الشهر الماضي، عن اتفاق بين عسكريين ليبيين يستهدف تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، حينها، إن "الاتفاق يقضي بالبدء في دراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة ومتناحرة في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا. وبعد توقيع اتفاق الصخيرات الذي أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة باشرت مهامها من العاصمة طرابلس في مارس قبل الماضي.