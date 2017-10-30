ملابس «علا الفارس» واتهام «شذى» بالإباحية.. 5 لقطات من حفل «لجين عمران»

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رغم أنها ولدت في 26 أكتوبر، فإن الإعلامية السعودية "لجين عمران"، احتفلت بعيد ميلادها الأربعين أمس الأحد بدبي، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من أصدقائها، من بينهم الإعلامية الأردنية علا الفارس والممثلتان السوريتان ديمة الجندي وديمة بياعة وغيرهن.

ونستعرض فيما يلي عددا من أبرز اللقطات بالحفل..

1- الهالوين

سيطر على الحفل طابع عيد الهالوين، والذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، حيث حرصت الحاضرات على ارتداء الملابس التنكرية المخيفة ووضع مستحضرات التجميل المرعبة، لتغلب أجواء الرعب والإثارة على الحفل وتجعله غير تقليدي، حتى إن الكعكات كانت على شكل وجوه مرعبة.

2- لجين عمران

تنكرت "لجين عمران" في زي مصاصة دماء، حيث ارتدت عباءة باللونين الأحمر والأسود، وأظهرتها مساحيق التجميل بشكل مخيف، مما أثار انتقاد الكثيرين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن محبي "لجين" اعتادوا عليها بشكل بسيط.

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3- شذى حسون

تواجه المطربة العراقية "شذى حسون" أزمة كبيرة بعد حضورها حفل زفاف "لجين عمران"، حيث تنكرت في زي شيطانة، ولكنها أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص وتلوح بالذيل الموجود من الخلف، مما جعل البعض يتهمها بالإباحية، واعتبره آخرون تصرفًا غير لائق بفنانة مثلها.

4- علا الفارس

بطريقة غير معتادة، اختارت المذيعة الأردنية "علا الفارس" الظهور في عيد ميلاد صديقتها بإطلالة شخصية "زهرة"، التي جسّدتها الممثلة السورية المعتزلة "نورمان أسعد" في مسلسل "عيلة سبع نجوم"، حيث ارتدت قميصًا ملونًا، ولكنها حافظت على أجواء الهالوين باستخدام مستحضرات التجميل.

5- انتقادات حادة

عقب تداول صور حفل عيد ميلاد "لجين عمران" عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، أثار موجة من الغضب الواسع بين كثير من رواد الموقع، الذين اعتبروا الهالوين تقليدًا غربيا لا يليق بالمجتمعات العربية.