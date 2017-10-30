حبس 8 سائقين بمدارس خاصة سنة بتهمة تعاطي المخدرات

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح المرور، اليوم الإثنين، بمعاقبة 8 سائقين بالحبس لمدة سنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

كشفت تقارير معامل المرور، إيجابية عينة التحاليل التي تم إجرائها على سائقي بعض المدارس الخاصة.

كانت إدارة المرور بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للمرور، شنوا حملة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين الحافلات داخل المدارس.

وبإجراء التحاليل لسائقي المدرسة تبين إيجابية العينة لـ 8 سائقين، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.