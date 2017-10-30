تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 8 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وأخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـجلسة 8 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لتنفيذ طلبات الدفاع، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم يومئ 5 و4 نوفمبر.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.