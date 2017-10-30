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جراح أوعية دموية يستخدم هاتف "آيفون" للكشف عن إصابته بالسرطان

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مصراوي Masrawy

جراح أوعية دموية يستخدم هاتف "آيفون" للكشف عن إصابته بالسرطان

12:07 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

القاهرة / سان فرانسيسكو - (د ب أ):

استخدم طبيب أمريكي جهاز موجات فوق صوتية متصل بهاتفه الذكي لتحديد مكان الخلايا السرطانية الموجودة في جسمه.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن جراح الأوعية الدموية الأمريكي "جون مارتن" اكتشف وجود خلايا سرطانية في عنقه أثناء اختبار جهاز موجات فوق صوتية محمول اسمه "باترفلاي آي.كيو".

يتم توصيل جهاز "باترفلاي آي.كيو" بالهاتف الذكي من نوع "آيفون" وهو يشبه ماكينة حلاقة الذقن الكهربائية. يتم وضع جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول على أي جزء من الجسم بهدف الكشف عن وجود خلايا سرطانية فيه، حيث ستظهر صورة أشعة الموجات فوق الصوتية باللونين الأبيض والأسود على شاشة الهاتف الذكي.

ويمكن استخدام جهاز "باترفلاي آي.كيو" المحمول في سيارات الإسعاف أو المنزل. وتأمل شركة "باترفلاي نتورك" التي ابتكرت هذا الجهاز، في إمكانية دمج تكنولوجيا الذكاء الصناعي في برامج الكمبيوتر التي تتولى تشغيل هذا الجهاز بما يتيح حتى للمبتدئين استخدام هذا الجهاز.

وبحسب مجلة "إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو" فإن الجراح "مارتن" خضع لعملية جراحية وعلاج إشعاعي بعد اكتشاف إصابته السرطان.

يبدأ بيع جهاز "باترفلاي آي.كيو" في الأسواق عام 2018 بسعر 1999 دولار.

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