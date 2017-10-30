برلماني روسي: نفذنا المهام الرئيسية للعملية العسكرية في سوريا

موسكو – (أ ش أ):

أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أنه تم تنفيذ المهام الرئيسية للعملية العسكرية الروسية بسوريا، قائلا إن الجيش السوري سيسيطر على الحدود الشرقية قبل نهاية العام الحالي .

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية نقلا عن شامانوف اليوم الاثنين "إنه تم تنفيذ الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا، ومن المنتظر أن يتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على الحدود الشرقية للدولة قبل نهاية العام الجري واختفاء داعش عن الوجود كهيكل عسكري منظم".

ولفت الجنرال الروسي إلى أن أكثر من مليون مواطن سوري عادوا إلى ديارهم منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في سوريا في عام 2015.