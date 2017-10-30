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حركة طالبان تعلن تدهور الحالة الصحية لرهينة أمريكي محتجز لديها

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مصراوي Masrawy

حركة طالبان تعلن تدهور الحالة الصحية لرهينة أمريكي محتجز لديها

11:45 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

حركة طالبان تعلن تدهور الحالة الصحية لرهينة أمريكي محتجز لديها

ذبيح الله مجاهد

كابول – (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد اليوم الإثنين أن حالة الرهينة الأمريكي المحتجز لدى الحركة تدهورت وهو الآن في حالة صحية سيئة.

وقال مجاهد - حسبما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن كيفن كينج يعاني من مشاكل في القلب والكلى ويفقد الوعي في كثير من الأحيان، كما أشار إلى أن الحركة ستحمل الأمريكية مسئولية أي شئ يحدث له.

يشار إلى أن الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس قد اختطفا في أغسطس 2016 من خارج الجامعة الأمريكية في أفغانستان حيث كانا يعملان بالتدريس.

ومنذ ذلك الحين أصدرت حركة طالبان تسجيلين مصورين للرهينتين طالبت خلال أحدهما الرئيس الأمريكي دونالد بالموافقة على تبادل سجناء لضمان حريتهما.

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