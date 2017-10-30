حركة طالبان تعلن تدهور الحالة الصحية لرهينة أمريكي محتجز لديها

كابول – (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد اليوم الإثنين أن حالة الرهينة الأمريكي المحتجز لدى الحركة تدهورت وهو الآن في حالة صحية سيئة.

وقال مجاهد - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن كيفن كينج يعاني من مشاكل في القلب والكلى ويفقد الوعي في كثير من الأحيان، كما أشار إلى أن الحركة ستحمل الحكومة الأمريكية مسئولية أي شئ يحدث له.

يشار إلى أن الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس قد اختطفا في أغسطس 2016 من خارج الجامعة الأمريكية في أفغانستان حيث كانا يعملان بالتدريس.

ومنذ ذلك الحين أصدرت حركة طالبان تسجيلين مصورين للرهينتين طالبت خلال أحدهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على تبادل سجناء لضمان حريتهما.