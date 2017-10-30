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السجن المؤبد لـ5 عاطلين سرقوا سيارة تحت التهديد في الشرقية

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مصراوي Masrawy

السجن المؤبد لـ5 عاطلين سرقوا سيارة تحت التهديد في الشرقية

11:54 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

السجن المؤبد لـ5 عاطلين سرقوا سيارة تحت التهديد في الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، 5 عاطلين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 19225 جنايات الحسينية لسنة 2016، بسرقة سيارة من أحد المواطنين، تحت التهديد، بدائرة مركز الحسينية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، بلاغًا من "خالد. ف. م" يفيد بقيام عدد من الأشخاص بترويعه بسلاح ناري، وسرقة سيارته تحت التهديد بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة كلًا من "أحمد. ك. م" و"خالد. خ. ف" و"عبدالله. س. م" و"عبدالله. م. خ" و"إبراهيم. أ. س" عاطلين وجميعهم مُقيمين بدائرة المركز، وتم ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.

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