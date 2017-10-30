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الشروط والمواعيد - انطلاق الدورة التدريبية لأئمة الأوقاف بالإسكندرية الخميس الإسكندرية – محمد عامر: أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإ

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الشروط والمواعيد - انطلاق الدورة التدريبية لأئمة الأوقاف بالإسكندرية الخميس الإسكندرية – محمد عامر: أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإ

11:46 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

الشروط والمواعيد - انطلاق الدورة التدريبية لأئمة الأوقاف بالإسكندرية الخميس الإسكندرية – محمد عامر: أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإ

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، انطلاق الدورات التدريبية للأئمة والدعاة، الخميس المقبل، لرفع المستوى العلمي والدعوي والمهني للأئمة.

وقال العجمي، إن الدورات سيتم إقامتها في أربعة أماكن هي المركز الثقافي الإسلامي بمسجد محمد عبده بمحرم بك، ومسجد الغفران بالعجمي، ومسجد سعد الدين اللاذقي بالورديان، ومسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

وأشار إلى أن الدورات إلزامية لجميع الدعاة والأئمة وتشمل برامج تدريبية وتأهيلية، قائلًا: "الحضور إلزامي للجميع ولن يقبل عذرًا من أحد، باستثناء الأعذار المكتوبة، عقب الموافقة اللازمة من قبل الوزارة".

وأوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، أن من يتخلف عن حضور الدورة دون عذر رسمي كتابي مقبول لا يصرف له بدل صعود المنبر حتى يلتحق بالدورة التي تليها، وتكون المديرية مسئولة عن متابعة الحضور والالتزام بالدورات.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الأوقاف، اليوم الاثنين، تقام فاعليات الدورة على مدار 15 يومًا، بواقع 4 ساعات يوميًا، ويعقد امتحان للمشاركين في الدورات عقب نهاية الدورة بأسبوع.

وأوضح البيان، أن كل من ينجح في الدورة له الحق أن يتقدم اختياريًّا إلى دورات واختبارات المستوى الأعلى إمام المسجد الجامع أو المتميز، ويمنح الأوائل على كل مديرية مكافآت مالية حسب نسبة درجاتهم، ومن يرسب في الدورة تعقد له دورة أخرى مركزية على مستوى الجمهورية، لمدة 45 يومًا، للعمل على رفع مستواه في ذات موضوعات الدورة الأولى.

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  • الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

    الشروط والمواعيد - انطلاق الدورة التدريبية لأئمة الأوقاف بالإسكندرية الخميس الإسكندرية – محمد عامر: أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإأخبار

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