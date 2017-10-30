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الصحة: دراسة تعديل نظام "بوكسات الأدوية".. والقرار النهائي خلال أسابيع

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مصراوي Masrawy

الصحة: دراسة تعديل نظام "بوكسات الأدوية".. والقرار النهائي خلال أسابيع

11:53 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزارة تدرس حالياً تعديل نظام تسجيل الأدوية المعروف بصندوق المثائل "البوكسات".

وصندوق المثائل يُتيح تسجيل صنف دوائي واحد "براند (علامة مسجلة)"، و11 صنفًا مثيلًا.

يأتي ذلك بعد تأكيد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، على إلغاء نظام " البوكسات" الذي تتبعه الوزارة مع شركات الأدوية، الأمر الذي سيؤدي لإلغاء سياسة الاحتكار وتوفير الأدوية البديلة بأسعار مخفضة.

وأكدت رئيس إدارة الصيدلة في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، أنه لم يصدر قرار نهائي بإلغاء نظام "البوكسات" حتى الآن، موضحة أن الأمر في طور الدراسة ويستغرق ذلك عدة أسابيع.

كان وزير الصحة، أعلن منتصف سبتمبر الماضي، تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لسرعة تسجيل الأدوية، بالإضافة لمنع أي تلاعب في خطوات التسجيل، مؤكدًا أن نظام البوكسات المطبق بالإدارة يعطى الفرصة للتلاعب من شركات الأدوية.​

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