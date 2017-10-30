نائب وزير السياحة: مشروع المتحف الكبير يعكس التعاون بين مصر واليابان
نائب وزير السياحة: مشروع المتحف الكبير يعكس التعاون بين مصر واليابان
11:48 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة
كتب- مصطفى المنشاوي:
قالت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة، إن مشروع المتحف المصري الكبير يعكس مدي التعاون بين مصر واليابان، مؤكدة افتتاحه خلال العام المقبل ليكون وجهة سياحية هامة لمصر.
وأضافت عادلة، أن مصر كانت تستقبل أعداد كبرى من السائحين اليابانيين خلال الفترة الماضية ثم توقفت لفترة، ولكن مع إطلاق رحلات الطيران لطوكيو بعد توقف 4 سنوات ستكون بداية مبشرة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية والمنعقدة حاليا تحت عنوان سبل تطوير منطقة الأهرامات، وذلك بحضور وزير الآثار خالد العناني وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة وسحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالإضافة الي السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا ، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وزاهي حواس عالم الاثار للمصري.
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