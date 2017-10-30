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لهذا السبب المرأة أكثر برودة من الرجل

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب المرأة أكثر برودة من الرجل

11:46 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

لهذا السبب المرأة أكثر برودة من الرجل

من يشعر بالبرد أكثر المرأة أم الرجل؟

كتبت- هاجر حاتم:

كثيرًا ما يتكرر هذا المشهد الرومانسي حينما يقوم الرجل بخلع "الجاكيت" لترتديه حبيبته كونها تشعر بالبرد، ولكن بعيدًا عن الرومانسية، فإن المرأة بالفعل أكثر شعوراً بالبرد من الرجل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يعود إلى طبيعة تكوين جسم المرأة التي تختلف عن الرجل من بينها العضلات، إذ تكون موجودة بصورة أكبر عند الرجال، حيث تساعد العضلات على ارتفاع معدل الحرق، مما يمنح إحساساً أكبر بالدفء لدى الرجال.

وأضافت الصحيفة أن طبيعة الهرمونات لدى المرأة لا تجعلها تحتفظ بفيتامين E المسئول عن توليد الطاقة بصورة جيدة، لهذا ينصح دائمًا بالإكثار من نوعية الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل اللوز، زيت الزيتون، الأسماك، والبروكلي.

وتنخفض حرارة جلد المرأة بمعدل 3 درجات مئوية على الأقل من الرجل، بسبب أن طبيعة جلد الرجل تكون أكثر سماكة بنسبة 15% عن المرأة، وفقًا لما ذكره موقع stuff.co.nz.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن المرأة العاملة التي تجلس على المكتب طوال اليوم، تكون أقل دفئًا بالنسبة لغيرها من النساء، لأنها أقل نشاطًا وحركة.

وبالرغم من أن النساء هن الأكثر شعورًا بالبرد من الرجال، إلا أنهن أكثر تحملًا للبرودة حيث يمكن للمرأة ارتداء فساتين السهرة المكشوفة والقصيرة في العديد من المناسبات بالرغم من برودة الجو، وذلك حتى لا تفسد إطلالالتها، حيث تفضل المرأة تحمل البرودة القاسية على إفساد إطلالتها.

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مصراوي Masrawy

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