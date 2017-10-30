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متى يكون رسم "تاتو" الحواجب ضار؟

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مصراوي Masrawy

متى يكون رسم "تاتو" الحواجب ضار؟

11:41 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

متى يكون رسم "تاتو" الحواجب ضار؟

كتبت - بسمة مشالي:

"تاتو الحواجب" من أحدث الصيحات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة،ويتميز بتعدد الألوان.

وأكدت دكتورة رشا جاد، اخصائية الجلدية والليزر لـ"مصراوي"، أن تاتو الحواجب لا يسبب أي مشكلات للجلد، لكن أحيانًا عند إضافة مواد كيميائية أخري على البروتين -وهو  المادة الأساسية لتاتو الحواجب- أو عند استخدام خامات قد تؤدي إلى أضرار بالغة بالوجه.

وأوضحت "رشا" الأعراض التي تحدث في حالة استخدام مواد كيميائية وهي الحساسية، حيث يتعرض الوجه للإصابة بحساسية الجلد والتي تبدأ بالحكة والإحمرار، وقد تصل إلى مرحلة خطيرة تسبب تورم  الوجه ومنطقة العين.

وأضافت اخصائية الجلدية، أنه يسبب أيضاً التهاب الجلد، الذي يحدث بدرجات مختلفة، ويتكون بعض الفقاعات وتؤدي لحروق جلدية.

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مصراوي Masrawy

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