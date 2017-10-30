مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين بأن مجهولين اغتالوا مصورا صحفيا يعمل لقناة كردية، وذلك في منزله جنوبي مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين مجهولين اغتالوا المصور الصحفي أركان شريف، الذي يعمل لحساب محطة تلفزيون كردستان في كركوك باستخدام سكين، وذلك بمنزله في قضاء داقوق جنوبي كركوك".

وكانت القوات الاتحادية العراقية سيطرت في وقت سابق من الشهر الجاري على مناطق كركوك التي كان متنازعا عليها مع إقليم كردستان، وذلك في إطار التوترات التي أعقبت إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال عن العراق.