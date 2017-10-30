أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك

Google+ Print
مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك

مصراوي Masrawy

مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك

11:32 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصادر عراقية: اغتيال مصور صحفي يعمل لقناة كردية جنوبي كركوك

اغتيال مصور صحفي بكركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين بأن مجهولين اغتالوا مصورا صحفيا يعمل لقناة كردية، وذلك في منزله جنوبي مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين مجهولين اغتالوا المصور الصحفي أركان شريف، الذي يعمل لحساب محطة تلفزيون كردستان في كركوك باستخدام سكين، وذلك بمنزله في قضاء داقوق جنوبي كركوك".

وكانت القوات الاتحادية العراقية سيطرت في وقت سابق من الشهر الجاري على مناطق كركوك التي كان متنازعا عليها مع إقليم كردستان، وذلك في إطار التوترات التي أعقبت إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال عن العراق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس برلمان كردستان: بلطجية وفوضويون هاجموا مبنى البرلمان

    أخبار

  • اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

    أخبار

  • العبادي: يجب فرض السلطة الاتحادية في عموم البلاد

    أخبار

  • الصنداي تايمز: نقل رفات مفتش أسلحة العراق ديفيد كيلي سرا من قبره

    أخبار

إعلان

b7f56ae033.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"