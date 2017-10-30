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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في عسير

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في عسير

11:19 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في عسير

جماعة أنصار الله الحوثية

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن القوة الصاروخية "استهدفت بصاروخ نوع قاهر إم 2 معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير، وأصاب هدفه بدقة مخلفا خسائر كبيرة".

وأّضاف أن إطلاق الصاروخ "يأتي ردا على استمرار جرائم العدوان السعودي (قوات التحالف العربي) وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب اليمني".

ولم يصدر عن الجيش السعودي أي تعليق بهذا الشأن حتى اللحظة.

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مصراوي Masrawy

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