" السجون": الكشف الطبي على 5631 نزيلا بمختف السجون خلال شهرين

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدد من القوافل الطبية بسجون 2 الصحراوي، سجن 1 بوادي النطرون، ليمان 430، ليمان 440، ملحق وادي النطرون، جنوب التحرير، معسكر العمل، سجن الفيوم؛ لتوقيع الكشف الطبي على السجناء؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وأسفرت أعمال تلك القوافل خلال الفترة من 9 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2017، عن توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و631 نزيلا، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.... وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية، لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على السجناء وتقديم الخدمات الطبية لهم.