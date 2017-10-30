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أصدقاء "حلاق بولاق" صعقوه بالكهرباء ساعتين ولما مات "مشيوا في جنازته"

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مصراوي Masrawy

أصدقاء "حلاق بولاق" صعقوه بالكهرباء ساعتين ولما مات "مشيوا في جنازته"

11:27 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل حلاق على يد 3 أشخاص بمنطقة بولاق الدكرور؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة.

كان اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، بوصول "كريم إ." (33 سنة، حلاق)، جثة هامدة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأوضحت تحريات المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنه أثناء تواجد المجني عليه مع صديقه "محسن"، (26 سنة، مالك عربة كبدة)، طلب منه الأخير توصيل ابنة شقيقته "نانسي"، (4 سنوات)، إلى المنزل، إلا أن الحلاق تعدى جنسيا على الطفلة، التي أخبرت والدتها لتسارع الأخيرة بإبلاغ شقيقها بما حدث.

وأكدت التحريات أن خال الطفلة ووالدها اتفقا مع بلطجي شهير بالمنطقة يدعى "عمر عزرائيل" على استدراج الضحية إلى شقته؛ بدافع الانتقام.
وكشفت خطة بحث أشرف على تنفيذها الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، عن ملابسات وصلة تعذيب "كريم" على يد الأشخاص الثلاثة، وتبين أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح، علاوة على صعقه بالكهرباء لمدة ساعتين "كانوا حاطينه على مشترك"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

حمل المتهمون الثلاثة جثة المجني عليه، ونقلوه إلى مستشفى بولاق الدكرور العام؛ لإبعاد الشبهة عنهم، لكن والدته اتهمت صديقه "محسن" بالوقوف وراء الحادثة، رغم أنه تظاهر الحزن على رحيل "كريم" أثناء تواجده بالمستشفى.

وتمكنت قوة بقيادة الرائد طارق مدحت، والنقيب أيمن سكوري، معاونا المباحث، من ضبط المشتبه به، الذي أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين آخرين؛ انتقاما للشرف، وتم ضبطهما.

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