تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليفة لـ 11 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إبراهيم عبد الهادي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 5725 لسنة 2017، والذي ينص على أن منطقة عرب اليسار بدائرة قسم الخليفة من ضمن المناطق الخطرة وغير الآمنة وإزالتها لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55407 لسنة 71 قضائية، كل من، رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الخليفة.