أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

5نوفمبر.. تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

5نوفمبر.. تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

11:25 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

5نوفمبر.. تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

حبس ابنة القرضاوي وزوجها

كتب- طارق سمير:
حددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس كلا من علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهمين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل الإرهاب.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت والتي حلت محل مكتب الإرشاد.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الشرعية، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس المتهم برفع "علم المثليين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

    أخبار

  • مصدر: نيابة أمن الدولة تنتظر تحاليل "DNA" لإرهابي "الخارجة-أسيوط"

    أخبار

  • "الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

    أخبار

  • التحقيقات الأولية: موقع اشتباكات "طريق الخارجة" مركزًا لتدريب إرهابيين

    أخبار

إعلان

58b67c5af2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"