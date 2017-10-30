نجاح عملية نادرة لفصل توأم ملتصق من الرأس في الهند

لندن – (بي بي سي):

قال أطباء في الهند إن واحدا من التوأم المتلصق عند الرأس فتح عينيه، بعد أربعة أيام من العملية الجراحية التي أجريت لفصلهما.

واستجاب الطفل "جاغا" البالغ من العمر عامين لبعض الأوامر البسيطة، مثل تحريك أطرافه.

ويعيش الطفل حاليا على جهاز تنفس صناعي، وهو بحاجة إلى إجراء غسيل للكلى بشكل يومي، لأنه يعاني مشاكل فيها.

أما شقيقه، ويدعى كاليا، فلم يعد للوعي بعد ويعاني من نوبات تشنج.

وولد الطفلان، وهما من إحدى القري بولاية أوريسا شرقي الهند، بأوعية دموية وأنسجة مخ مشتركة، واستغرقت العملية الجراحية لفصلهما 16 ساعة.

وأجرى العملية فريق طبي من 30 طبيبا، وهي الأولى من نوعها في الهند، في مستشفى حكومي في العاصمة دلهي.

وقال البروفيسور ديباك غوبتا، الذي شارك في العملية الجراحية، لبي بي سي إن حالة الطفلين مستقرة وإن الأطباء راضون عن تقدم حالتهما حتى الآن.

وكان الطفلان ملتصقين في الرأس، وهي حالة تعرف بـ craniopagus.

ويقول أطباء إنه حتى قبل إجراء الجراحة تحدى التوأم كل الصعاب، المرتبطة بحالات الالتصاق من الرأس.

ويحدث الالتصاق في حالة واحدة من بين كل ثلاثة ملايين حالة ولادة، ويموت 50 في المئة من تلك الحالات في غضون 24 ساعة بعد الولادة.

وأجريت الجراحة الأولى للتوأم في 28 من أغسطس الماضي، حيث أنشأ الأطباء ممرا بديلا، بهدف فصل الأوردة المشتركة التي تعيد الدم من المخ إلى القلب.