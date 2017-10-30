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حزب الاتحاد الوطني في إقليم كردستان يطالب بالتحقيق بعد إحراق مقاره

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مصراوي Masrawy

حزب الاتحاد الوطني في إقليم كردستان يطالب بالتحقيق بعد إحراق مقاره

11:25 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

حزب الاتحاد الوطني في إقليم كردستان يطالب بالتحقيق بعد إحراق مقاره

أربيل (العراق) - (د ب أ):

طالب سعدي أحمد بيره المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" اليوم الاثنين حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في حادث حرق مقار حزبه الليلة الماضية في قضاء زاخو بالإقليم.

وأعرب بيره، في مؤتمر صحفي اليوم، عن "قلق الاتحاد الوطني حيال حرق مقاره في زاخو"، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق دقيق في الأمر.

وقال إن "حرق مقار الأحزاب ليس في الثقافة الأصيلة للكرد.. جميعنا كوادر حزبيون ونعلم كيف تكون السيطرة، ويجب إنهاء ظاهرة وثقافة حرق المقار".

كانت مقار حزبي الاتحاد الوطني وحركة التغيير في مدينة زاخو تعرضت للحرق من قبل أشخاص مجهولين الليلة الماضية.

وخرج الآلاف من مؤيدي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان مساء أمس في مدن أربيل ودهوك وسوران وزاخو ومناطق أخرى في إقليم كردستان احتجاجا على تنحيه، وطالبوه بالعدول عن قراره.

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