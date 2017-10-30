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انقطاع الكهرباء عن 120 ألف منزل عقب عاصفة عاتية في التشيك

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن 120 ألف منزل عقب عاصفة عاتية في التشيك

11:23 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

انقطاع الكهرباء عن 120 ألف منزل عقب عاصفة عاتية في التشيك

أرشيفية

براغ - (د ب أ):

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف منزل في التشيك في أعقاب العاصفة العاتية التي ضربت البلاد أمس الأحد، حسبما أعلنت شركات كهرباء اليوم الاثنين.

وكان شخصان لقيا حتفهما أمس إثر سقوط أشجار عليهما خلال العاصفة.

وبحسب بيانات قوات الإطفاء، خرج رجال الإطفاء في أكثر من 7 آلاف مهمة لإزالة العواق من الشوارع وتأمين أسقف المنازل.

ولا تزال حركة القطارات محدودة أو متوقفة بالكامل في كثير من خطوط السكك الحديدية.

وبحسب بيانات خبراء الأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح عند جبل سنيجكا، الذي يبلغ ارتفاعه 1603 أمتار، 180 كيلومترا في الساعة.

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