«التحرير» ترصد فارقا كبيرا بين أسعار الفاكهة بالجملة والتجزئة (إنفوجراف)

التحرير

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم ارتفاعا ملحوظا بأسواق الجملة والتجزئة وفقًا لما رصدته "التحرير" على النحو التالى:

إلا أن هناك تفاوتا ملحوظا فى الأسعار بين سوق الجملة صباح اليوم وسوق التجزئة بمعدلات أكبر من المعتاد على النحو التالي:

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التجار بدورهم أكدوا أن التفاوت مبرر وأن هناك مزيدا من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب بداية فصل الشتاء الذي يرفع من تكلفة النقل التي يحملها التجار على أسعار السلع بطبيعة الحال.

عادل محمدي عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، أكد أن الأزمة فى الفاكهة تكمن فى أن المعروض منها أقل من حجم الطلب، وهو ما يتسبب فى رفع سعرها، فضلا عن أن اقتراب فصل الشتاء دائما يعقبه زيادة في الأسعار.

ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة حوالى 7 ملايين طن سنويا، تفقد مصر منها حوالى مليون طن فى المتوسط بنسبة تتخطى 16% من حجم الإنتاج المحلي.

وتصدر مصر فى المتوسط حوالى 409 آلاف طن فواكه سنويا، أى أن ما نفقده من الفاكهة يقارب 3 أضعاف ما نصدره سنويا.