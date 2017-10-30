قرقاش عن تصريحات أمير قطر: "حالة المظلومية والإنكار مستمرة"

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على شبكة إخبارية أمريكية "لا جديد فيها".

وأجرى الشيخ تميم مقابلة مساء أمس الأحد، مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "لا جديد في برنامج 60 دقيقة، حالة المظلومية والإنكار مستمرة، خطاب موجه إلى الغرب، بقاعدته وكنيسته، مقابلة منسية لن تُقدم ولن تساهم في حلّ".



وجدّد الأمير القطري، في مقابلته مع "شارلي روز" على الشبكة الأمريكية، قوله إن بلاده "لن تغلق قناة الجزيرة"، زاعما أن بلاده تهتم بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

واتهم تميم الدول الأربع المقاطعة بالسعي إلى إطاحة حكومته في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالخليج.

وشدّد على عدم انصياع بلاده للمطالب الـ13، في الوقت الذي أكّد فيه استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الدول المقاطعة برعاية أمريكية لحل الأزمة الخليجية القطرية، مشيرا إلى أنه ما زال ينتظر رد هذه الدول على دعوة الرئيس الأمريكي للحوار.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو الماضي، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من إيران، وهي اتهامات تواصل الدوحة إنكارها بشدة.