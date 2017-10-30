تنشيط السياحة: نعمل على زيادة الحركة السياحة اليابانية لمصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن منطقة الأهرامات تظهر عظمة المصري القديم في البناء و التي عجز المعمار الجديد الوصول اليها.

وأضاف الدميري خلال كلمه له على هامش المؤتمر الصحفي لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن مصر تحظى بوجود أفضل آثار بالعالم ولذلك يأتي إليها الجميع لزيارتها، مضيفا: "الهيئة تعمل على استعادة الحركة السياحية اليابانية لمصر".

جاء ذلك بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، ويحيي راشد، وزيرالسياحة والدكتور خالد العنانى وزير الأثار واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات.