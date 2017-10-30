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طرح وحدات إسكان اجتماعي و"سكن مصر" للحجز بمدينتى غرب قنا وناصر قريبًا

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مصراوي Masrawy

طرح وحدات إسكان اجتماعي و"سكن " للحجز بمدينتى غرب قنا وناصر قريبًا

11:06 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبا وحدات بالإسكان الاجتماعي، ومشروع "سكن مصر"، للحجز بمدينتي "غرب قنا"، وناصر "غرب أسيوط".

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي، الاثنين، أن طرح هذه الوحدات يأتي بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومحافظتي أسيوط وقنا، موضحاً أن الوحدات المطروحة سيتم تسليمها خلال 24 شهرًا.

وقال "مدبولي" إن هذا الطرح هو الأول للإسكان الاجتماعي و"سكن مصر" بالمدينتين، حيث سبق الإعلان عن حجز قطع أراض مميزة، بنظام القرعة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير أراض لكل المتقدمين، وهو ما تم تنفيذه، ويتم حاليا توصيل المرافق لهذه الأراضى، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة، وطريقة السداد.​

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