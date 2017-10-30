وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لتفقد مستشفيات "التأمين الصحي"

كتب- أحمد جمعة:

يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة بورسعيد وذلك للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات الوزير تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تعد محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي سيتم تطبيق القانون بها.

وأشار "مجاهد" إلى أنه من المنتظر أن يتفقد الوزير مستشفى "المصح البحري"، حيث يعتبر أحد المستشفيات التي سيتم تفعيل القانون الجديد به.​