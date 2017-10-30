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بالصور.. قطار يدهس 16 رأس ماشية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قطار يدهس 16 رأس ماشية بالشرقية

11:11 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. أمطار على الإسكندرية قبل أسبوعين من نوة

الألبوم التالى

بالصور.. أمطار على الإسكندرية قبل أسبوعين من نوة "المكنسة"

 

الشرقية – فاطمة الديب:

دهس قطار الزقازيق القادم من فاقوس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، قطيع من الماشية حال عبورهم قضبان السكة الحديد برفقة أعراب رحالة، بالقرب من قرية "نمر" التابعة لمركز أبو كبير؛ ما أسفر عن نفوق 16 رأس ماشية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام قطار الزقازيق القادم من فاقوس بقطيع من الماشية والحمير، أثناء عبورهم شريط السكة الحديد أمام قرية "نمر" بأبو كبير، برفقة رحالة أعراب، ما أسفر عن نفوق 13 جاموسة و3 حمير.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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