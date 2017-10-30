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تحصين 36 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

تحصين 36 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الإسكندرية

11:07 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

تحصين 36 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط مباحث بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بسوق خورشيد شرقي المحافظة، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

ونجحت الحملة في تحصين 36 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن ترقيم وتسجيل 36 رأس ماشية أخرى.

وفي سياق متصل، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "أ. أ. م" 26 عامًا، صاحب محل جزارة، وبحيازته 96 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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