تحصين 36 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الإسكندرية
تحصين 36 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الإسكندرية
11:07 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
أرشيفية
الإسكندرية – محمد عامر:
شن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بسوق خورشيد شرقي المحافظة، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية.
ونجحت الحملة في تحصين 36 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن ترقيم وتسجيل 36 رأس ماشية أخرى.
وفي سياق متصل، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "أ. أ. م" 26 عامًا، صاحب محل جزارة، وبحيازته 96 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
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