بالصور.. أمطار على الإسكندرية قبل أسبوعين من نوة "المكنسة"

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لهطول أمطار خفيفة على كافة أحياء المحافظة دون تأثير على حركة السيارات والملاحة البحرية، وذلك قبل نحو أسبوعين من نوة "المكنسة".

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات تجري بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

ومن المقرر أن تتعرض الإسكندرية لنوة "المكنسة" 16 نوفمبر المقبل، والتي تعد أولى النوات شديدة الأمطار وتستمر 4 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية.

وأنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمها بالشوارع والميادين وتعطيل حركة المرور.

بينما تواصل أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي عمليات تطهير "شنايش الأمطار" لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار.

وحذر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، المواطنين الأسبوع الماضي من احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مطالبًا بتوخي الحذر ومتابعة التحديثات الدورية لخرائط الأمطار.