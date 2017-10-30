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"الداخلية": ضبط أحد قيادات الجماعة الإسلامية لهروبه من تنفيذ حكم بالمؤبد

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مصراوي Masrawy

"الداخلية": ضبط أحد قيادات الجماعة الإسلامية لهروبه من تنفيذ حكم بالمؤبد

11:14 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد قيادات الجماعة الإسلامية الهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه في إطار الخطة الموضوعة لتتبع وملاحقة العناصر المحكوم عليها الهاربة على ذمة قضايا التطرف، فتم ضبط عضو الجماعة الإسلامية المحكوم عليه الهارب "عبدالقادر عبدالوهاب عبدالغني عبدالجواد" (مواليد 20/12/1967 بني سويف ويقيم بمركز ببا، حاصل على بكالوريوس هندسة)، لكونه محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في القضية رقم 1169/2014 جنايات مركز ببا "اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة".

وأضافت أن المذكور سبق ضبطه خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2006 لانخراطه تنظيمياً بصفوف كوادر الجماعة الإسلامية، ومرصود معاودته نشاطه لصالحها عقب أحداث يناير 2011، وسبق صدور قرار من الرئيس المعزول بتعيينه بمجلس شورى النواب خلال عام 2012.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم المذكور عضو حالي بالهيئة العليا لحزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الاسلامية"، وأمين الحزب بمحافظة بني سويف، موضحة أنه جاري فحص المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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مصراوي Masrawy

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