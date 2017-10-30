مجلس الأمة الكويتي ينظر غدا طلب طرح الثقة بوزير شؤون مجلس الوزراء
مجلس الأمة الكويتي ينظر غدا طلب طرح الثقة بوزير شؤون مجلس الوزراء
10:55 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح
الكويت- (أ ش أ):
يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة عدد من البنود أبرزها النظر في التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعرب عقب لقائه أمير الكويت يوم الأربعاء الماضي عن اعتقاده بعدم وجود حل للمجلس ، لكنه توقع عدم حضور الحكومة للجلسة المقبلة.
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