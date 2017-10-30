مستوطنون يهود يطلقون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل
مستوطنون يهود يطلقون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل
10:55 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
رام الله- ( أ ش أ):
أطلق مستوطنون يهود، اليوم الاثنين، النار صوب المزارعين الفلسطينيين، في بلدة مسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور في تصريح صحفي، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" الجاثمة على أراضي مسافر يطا، أطلقوا النار صوب المزارعين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة" الحمرة"، القريبة من قرية التواني المحاذية للمستوطنة المذكورة.
وأشار جبور إلى أن حالة من الفزع والخوف أصابت المزارعين، دون أن يبلغ عن إصابات.
يذكر أن مستوطني مستوطنة "ماعون" يعتدون بشكل متواصل على المزارعين، ورعاة الأغنام في مسافر يطا، وذلك بهدف تهجير المواطنين، وترك أراضيهم.
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