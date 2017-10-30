أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستوطنون يهود يطلقون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستوطنون يهود يطلقون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل

10:55 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

مستوطنون يهود يطلقون النار صوب المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل

رام الله- ( أ ش أ):

أطلق مستوطنون يهود، اليوم الاثنين، النار صوب المزارعين الفلسطينيين، في بلدة مسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور في تصريح صحفي، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" الجاثمة على أراضي مسافر يطا، أطلقوا النار صوب المزارعين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة" الحمرة"، القريبة من قرية التواني المحاذية للمستوطنة المذكورة.

وأشار جبور إلى أن حالة من الفزع والخوف أصابت المزارعين، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن مستوطني مستوطنة "ماعون" يعتدون بشكل متواصل على المزارعين، ورعاة الأغنام في مسافر يطا، وذلك بهدف تهجير المواطنين، وترك أراضيهم.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة 5 أشخاص في اطلاق نار في ولاية ميريلاند الامريكية

    أخبار

  • الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو وحكومته بتعميق الاستيطان وعمليات

    أخبار

  • مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وهيئات القدس تدعو لشد الرحال إليه

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

    أخبار

إعلان

f37a6fae48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"