بالصور - محافظ المنوفية يستقبل السفير الألماني لدى مصر

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المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، السفير الألماني يوليوس جيورج لوي لدى مصر، والوفد المرافق له بمكتبه في إطار الاحتفال بالمهرجان الثقافي الألماني تحت شعار "ألمانيا في دلتـا النيل".

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة، التي سيكون لها بالغ الأثر في تنمية العلاقات المشتركة والمشروعات الاستثمارية، وسُبل تبادل الخبرات في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ، إلى أن السفير الألماني يتمتع بثقافة كبيرة ولمس مدى حبه لمصر وبلده بما يدفعه لكي يمثلها أقوى تمثيلًا، مضيفًا أن المهرجان يعد إضافة كبيرة لمحافظة المنوفية من الجانب الثقافي وتبادل وخلط الخبرات بين مصر ألمانيا باعتبارها نموذج للبلدان المتطورة.

وتتضمن فعاليات المهرجان لقاء مع رئيس جامعة المنوفية، وزيارة لقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب، وورش عمل للأطفال، وحضور منتدى القاهرة حول التغيير المناخي ولقاء مع الشباب، ومحاضرة للدكتور هاني عازر وحفل موسيقى.