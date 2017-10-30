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حبس 5 عاطلين خطفوا طفلا مقابل فدية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس 5 عاطلين خطفوا طفلا مقابل فدية في الشرقية

10:36 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

حبس 5 عاطلين خطفوا طفلا مقابل فدية في الشرقية

ارشيفيه

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الصالحية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، حبس 5 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف طفل عمره 4 سنوات، وطلب فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه بدائرة القسم.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "محمد عبدالمجيد إبراهيم محمد" 27 عامًا، تاجر مواد بناء، مُقيم بالصالحية الجديدة، يتهم مجهولين يستقلون دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية، باختطاف نجله "طارق" 4 سنوات، من أمام منزله، ومطالبته بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء الواقعة كلًا من "السيد. ح. الـ" 20 عامًا، و"وجيه. ح. م" 19 عامًا، و"محمد. الـ. م" 19 عامًا، و"أحمد. م. الـ. م" 23 عامًا، و"محمود. ح. م" 24 عامًا، عاطلين، مُقيمية بدائرة القسم.

وألقى ضباط مباحث القسم، القبض على المتهمين وإعادة الطفل، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4296 جُنح الصالحية لسنة 2017.

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